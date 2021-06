Andrea Prencipe riconfermato Rettore Luiss

Il CdA Luiss ha deliberato poco fa: il sipontino Andrea Prencipe é stato riconfermato Rettore della prestigiosa Università.

Andrea Prencipe , nato e cresciuto a Manfredonia, è Rettore dell’Università Luiss Guido Carli dopo aver ricoperto l’incarico di Prorettore Vicario dell’Ateneo dal 2016 al 2018; Professore Ordinario di Organizzazione e Innovazione presso la stessa istituzione; Associate Dean for International Development della Luiss Business School.

Laureato in Economia e Commercio, ha conseguito il Master in Management dell’Innovazione presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, il Master in Gestione dell’Innovazione Tecnologica e il Ph.D. in strategie tecnologiche presso lo SPRU.

Andrea è stato Direttore del PhD in Management del Dipartimento di Impresa e Management; Visiting Professor presso la Rotterdam School of Management e la BI, Norwegian School of Management, Oslo e Honorary Professor presso lo SPRU, Università del Sussex. È stato invitato come relatore presso Harvard Business School (Stati Uniti), London Business School (Gran Bretagna), Said Business School dell’Università di Oxford (Gran Bretagna), Università del Michigan (Stati Uniti), Università di Linköping (Svezia), Cass Business School della City University (Gran Bretagna), Rotterdam Business School (Olanda).

Andrea ha lavorato presso lo SPRU dell’Università del Sussex, l’INSEAD e l’Università G. d’Annunzio. Andrea svolge attività di ricerca sui temi dell’organizzazione dell’innovazione, organizzazioni project-based, e sulle relazioni tra capitale sociale e processi innovativi. I suoi lavori sono stati pubblicati in riviste internazionali – es. Administrative Science Quarterly, Industrial and Corporate Change, Organization Science – e con case editrici nazionali ed internazionali – es. Franco Angeli, Oxford University Press.

Andrea è Associate Editor del Journal of Management Studies e siede nell’editorial board di Organization Science, Strategic Management Journal, Economia e Politica Industriale, Industrial and Corporate Change, International Journal of Project Management, Long Range Planning, e Research Policy.

Andrea è stato coordinatore locale di progetti finanziati nell’ambito del FIRB 2003, FIRB 2005 e PRIN 2007; e coordinatore nazionale di un progetto PRIN 2005. Inoltre, ha coordinato progetti di ricerca finanziati da enti regionali e imprese private (es. Honda)