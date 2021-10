Andos, torna il mese dedicato al tumore al seno. Le iniziative

Gent.mi

sono Elisabetta Valleri, Presidente dell’associazione A.N.D.O.S. Foggia (Associazione Nazonale Donne operate al seno), torna ottobre, il mese dedicato al tumore al seno, ma soprattutto alla prevenzione del cancro alla mammella.



Solo in Italia nel 2019 ci sono state 55.000 donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno, con un incremento dello 0,9% all’anno di nuovi casi, pertanto è necessario diffondere il concetto della prevenzione con tutti i mezzi. Nelle città più sensibili e anche a Foggia i monumenti si sono illuminati di rosa per ricordare l’importanza della prevenzione e sostenere la ricerca sul cancro al seno, ci sarnno incontri, dibattiti, camminate e campagne di prevenzione con visite senologiche.



ANDOS Foggia, senza trascurare le attività curriculari, che continua a svolgere regolarmente, anche quest’anno si è impegnata con tutte le modalità a sua disposizione a diffondere la cultura della prevenzione, con convegni organizzati in collaborazione con l’AMMI, con la UISP e con le altre associazioni, con vamminate in rosa fra le quali non posso non citare quella di domenica 17 a Manfredonia con la UISP, ma il focus più importante é sicuramente la campagna di visite e di ecografie gratuite presso gli ospedali e finalmente quest’anno abbiamo ripreso le nostre giornate in rosa con Casa Sollievo della Sofferenza e stiamo certe che ne seguiranno altre.