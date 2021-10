Ancora Valente: “Dov’erano i miei competitors nei mesi scorsi e negli anni scorsi quando l’ospedale perdeva pezzi?”

C’è qualcuno che oggi sta giocando sulle paure dei manfredoniani dicendo che il servizio di diabetologia sarà interrotto, ma non è assolutamente vero. Abbiamo sentito il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla che ci ha rassicurato smentendo categoricamente tali voci. È accaduto in pratica che un medico sta per andare in pensione e sarà sostituito, ma il servizio non sarà interrotto.

È quanto di più brutto possa esserci giocare sulle paure e sulla sensibilità della cittadinanza per farsi propaganda elettorale. Dov’erano i miei competitors nei mesi scorsi e negli anni scorsi quando l’ospedale perdeva pezzi? Perché si sono ricordati soltanto adesso che esiste una struttura ospedaliera a Manfredonia?

La scorsa settimana l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, è venuto a Manfredonia ad ascoltare dubbi e perplessità di medici ed operatori della sanità e ci ha promesso che non ci saranno altri reparti ed altri servizi che cesseranno e soprattutto si è impegnato a far sì che l’ospedale venga potenziato e rilanciato. Anche in questa occasione, dov’erano gli altri candidati sindaci? Anziché adoperarsi a sabotare l’incontro (tra l’altro senza riuscirci) avrebbero potuto cogliere l’importanza di avere avuto tale opportunità di confronto ed è in quella occasione che avrebbero potuto far sentire la loro voce.

Basta speculare sulla salute dei cittadini per farsi propaganda elettorale. La salute è un diritto fondamentale a prescindere da qualsiasi colore politico e dobbiamo lavorare affinché possa essere garantito a tutti il diritto di curarsi nella propria città.

Maria Teresa Valente

Candidato Sindaco CON MANFREDONIA e MD