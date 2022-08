Ancora proteste dei residenti del centro storico di Manfredonia

Musica ad alto volume e schiamazzi degli avventori. I residenti del centro storico e i turisti che occupano i bed & breakfast protestano contro la movida selvaggia. Oltre a produrre rifiuti e inficiare il decoro della città, la movida a Manfredonia significa anche chiasso e rumori molesti fino a tarda notte e l’alba ai danni dei residenti della città sipontina. Con l’arrivo dell’estate sono ricominciate puntuali le proteste da parte dei cittadini e turisti del centro che lamentano musica a ogni ora della notte e vociare persistente sotto le loro abitazioni. Così, dalle piazze, strade e vicoli straripanti, i giovani lasciano nei quartieri un tappeto di bottiglie – in tutto il centro storico di Manfredonia è ricominciata la polemica sulla mala movida che infesta la città complici le autorità a cominciare dal primo cittadino fino a finire agli organi di vigilanza e le forze dell’ordine.

A breve inizieranno le prime manifestazioni da parte dei soggetti disturbanti (sirene che intervengono automaticamente al superamento dei limiti di rumori previsti dalle disposizioni vigenti e che emettono suoni contrapposti oltre a striscioni appesi alle finestre dei condomini per dire “Basta ai rumori”.

Qui centinaia di residenti dall’inizio dell’estate lamentano i rumori molesti dei Bar, Pub, Ristoranti sottostanti su cui affacciano le abitazioni. “Maxxi mala movida”. “Schiamazzi e concerti dal vivo, dentro le nostre case fino alle due o alle tre e vocio degli avventori fino alla mattina, senza nessuna barriera acustica – racconta una residente della zona -. Questo posto non dovrebbe proprio esistere sotto i palazzi e le abitazioni, dicono di avere le autorizzazioni per gli amplificatori e la musica ma non credo le abbiano”. A Manfredonia a spaventare i residenti sono anche le bevande e i rifiuti di ogni tipo che occupano gli spazi pubblici. I residenti chiedono un intervento immediato e risolutivo del primo cittadino e di tutte le forze dell’ordine per ripristino della legalità.