Ancora pochi giorni per approfittare della winter special, una notte gratuita

Per gennaio, il gruppo Winklerhotels ha in serbo un pacchetto speciale, con una notte in regalo.

6 notti al prezzo di 5, la proposta si chiama “Winter Special”.

Plan de Corones è il comprensorio sciistico più moderno dell’Alto Adige e vanta circa 120 chilometri di piste e più di 30 impianti di risalita, anche dotati di Wi-fi e sedili riscaldati; piste per principianti ed esperti di tutti i livelli di difficoltà, cinque discese fino a valle, più di 200 maestri di sci, Kidspark per i più piccoli e Snowpark per gli amanti di jump e freestyle.

E a completare il tutto la magia dei rifugi tipici che invitano a fermarsi e assaggiare i piatti tipici.

Il pacchetto comprende la pensione gourmet ¾ inclusa, una notte in regalo (6=5), il servizio navetta dell’hotel dalla stazione a valle a Riscone, 20% di sconto sul noleggio degli sci presso i partner aderenti e il 10% di sconto presso le scuole di sci partecipanti.

Dopo una giornata sugli sci, ci si rilassa alla spa.











Il Winkler vanta ad esempio un’area piscine e saune dal design contemporaneo; le ampie vetrate annullano i confini esterni, la parola d’ordine è quiete tra i monti e luminosità: 9 piscine indoor e outdoor, aree relax con vista sulla natura e panorami incantevoli, sauna – evento panoramica con gettate di vapore speciali, vasca di acqua fredda, giardino, area cardio-fitness. Tra le novità: le 4 nuove “Pool suite” con piscina privata; le nuove stanze “Cosy suite”; il grandissimo lounge che funge da bar, reception, salotto; l’incantevole infinity pool sul tetto.

Il Lanerhof a Mantana, a pochi km da Brunico, è il luogo perfetto per chi è alla ricerca di una vacanza in totale autonomia, ed esige riservatezza e totale libertà di movimento: oltre all’hotel (ed i servizi annessi) offre anche lussuosi appartamenti si trovano a circa 200 metri dalla struttura alberghiera con vasca doppia di design con idromassaggio, per un dolce bagno di coppia, doppie camere da letto e tutte le comodità dell’hotel. Ci si immerge in un mondo accogliente, dall’anima autentica di montagna. Il Lanerhof propone inoltre 3mila metri quadrati di wellness e spa, con il suo meraviglioso mondo d’acqua: piscina coperta, piscina esterna riscaldata, idromassaggio, idromassaggio esterno con acqua salina riscaldata, percorso Kneipp all’aperto, 9 saune e bagni turchi, docce emozionali e nebulizzate, ampia scelta di trattamenti beauty e spa privata, ben 7 sale e aree del silenzio e infine, per la gioia dei genitori, la vasca per i bambini.

E poi, last but not least c’è l’hotel Sonnenhof, dal fascino solare e dalla vista super – panoramica su paesaggi innnevati. La grande piscina a sfioro all’aperto è un ottimo luogo per immergersi nell’acqua tiepida. Mille metri quadri di spa sono dedicati all’arte sapiente del “prendersi cura di sè”, con una grotta tra le rocce di montagna con idromassaggio caldo, altre 6 saune e grotte, numerosi trattamenti di bellezza, 5 aree dedicate a silenzio e riposo, sia all’interno che all’esterno, una spa privata con diversi ed esclusivi trattamenti di coppia.

PERIODO DELL’OFFERTA 08.01. – 22.01.2022

HOTEL LANERHOF

da 620,00 € a persona

HOTEL WINKLER

da 785,00 € a persona

HOTEL SONNENHOF

da 565,00 € a persona

pensione gourmet ¾ inclusa e tutti gli altri servizi

una notte in regalo (6=5)

servizio navetta dell’hotel dalla stazione a valle a Riscone

20% di sconto sul noleggio degli sci presso i partner aderenti

10% di sconto presso le scuole di sci partecipanti

Info: www.winklerhotels.com