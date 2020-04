Ancora incerto il futuro dei campionati dilettantistici. Sospesi quelli dei settori giovanili

Con il Comunicato Ufficiale N. 187/A, pubblicato in data 16 aprile 2020, recepito con proprio Comunicato Ufficiale N. 295 in data odierna dalla Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC ha deliberato la sospensione definitiva dei campionati nazionali Primavera, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC e dei campionati e tornei direttamente organizzati e sotto l’egida del Settore Giovanile e Scolastico già programmati per la stagione sportiva 2019/2020.

La Lega Nazionale Dilettanti, per quanto attiene a campionati di sua competenza, si è riservata l’adozione di eventuali provvedimenti all’esito di quanto comunicheranno le Autorità di Governo e sanitarie in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva.