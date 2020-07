Ancora finanziamenti per Monte Sant’Angelo: 100.000 euro per gli impianti sportivi

Cari amici, sono felice di annunciarvi che ho appena firmato a Bari con il Presidente Michele Emiliano e l’Assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese il disciplinare relativo alla concessione del finanziamento per il rifacimento e l’adeguamento del campo polivalente in Via Sant’Antonio Abate.

Si tratta di un finanziamento di 100 mila euro ottenuto dalla Regione Puglia relativo ad “interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”.

Grazie alla Regione e con la nostra progettazione abbiamo colto e continueremo a farlo tante opportunità per il nostro territorio.Il tutto nell’ottica di un lavoro attento di riqualificazione e valorizzazione della Città che ormai è sotto gli occhi di tutti. E mentre firmavo quel disciplinare pensavo a quei due bambini che qualche settimana fa sono venuti in Giunta a chiederci “di poter giocare in un vero campo e non per strada”.

Pensavo proprio a loro e ai loro coetanei che presto potranno tornare a giocare felici in un nuovo campo a calcetto e a pallavolo.

Lo ha scritto il sindaco di Monte Sant’Angelo D’Arienzo su Facebook