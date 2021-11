Ancora danneggiamenti alle luminarie di Manfredonia: addirittura recisione dei cavi elettrici per la sfera di Via Torre dell’Astrologo

La bellezza va curata ed ha bisogno di maggiori attenzioni per preservarla.

Da sabato sera, in occasione dell’accensione ufficiale, “Luci nel Golfo” ha fatto registrare immediatamente un vero e proprio boom di visitatori e di condivisioni social.

L’associazione “Io sono Partita IVA”, però, deve fare i conti con uno scarso buon senso ed il vandalismo di cui sono vittime le installazioni artistiche, già oggetto di numerosissimi danni e manomissioni che mettono seriamente a rischio la loro permanenza in città.

Diversi già gli interventi di ripristino effettuati. Danneggiamenti che, in alcuni casi, come la sfera posizionata in Via Torre dell’Astrologo (Corso Manfredi, dinnanzi la Villa comunale) , ha registrato la recisione dei cavi elettrici delle luminarie.

Il più delle volte questi episodi vedono protagonisti bambini e giovanissimi sotto gli occhi dei loro genitori o di adulti che nulla fanno per evitare tali comportamenti (il più frequente è il salire a cavalcioni delle installazioni).

A tal proposito, l’Associazione “Io sono partita IVA” ha provveduto a denunciare l’accaduto ed a segnalare l’individuazione dei responsabili attraverso il sistema di videosorveglianza per individuare i responsabili dei danneggiamenti.

L’auspicio dell’Associazione è che vi sia maggiore attenzione e collaborazione da parte dei cittadini affinchè i manufatti e gli allestimenti restando integri siano motivo di attrazione turistica e commerciale per Manfredonia.

Io Sono Partita Iva – Manfredonia