Anche Tasso al fianco degli operatori sanitari Casa Sollievo: “Troviamo una soluzione”

“Condivido il rammarico espresso da una importante organizzazione sindacale di categoria

per l’esclusione dal bonus Covid 19 del personale infermieristico in servizio presso

l’IRCSS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, uno dei più grandi

istituti di ricovero e cura della Puglia” così l’On. Antonio Tasso a commento della nota di

Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche.

Tale comunicato evidenzia che a fronte di uno stanziamento del Governo di 29 milioni di

euro per finanziare il bonus, la Regione Puglia è intervenuta con soli 6 milioni lasciando

fuori le strutture private che intervenute in supporto alle pubbliche per fronteggiare

l’emergenza e le criticità dei mesi scorsi.



“Una scelta della Regione che riguarda tutti i dipendenti di Casa Sollievo e che colpirà

anche gli operatori di strutture più piccole ma non meno preziose nel periodo

dell’emergenza sanitaria per coronavirus, come le tre unità del servizio di elisoccorso ed

eliambulanza affidato ad Alidaunia di Foggia” continua il parlamentare sipontino.

“Mi impegno a conoscere le ragioni che hanno determinato una scelta che pare del tutto

sperequativa e a ricercare una strada che possa far convergere anche le istanze degli

operatori della sanità privata che collabora col servizio pubblico ai quali rinnovo il più volte

pronunciato ringraziamento per il pesante e rischioso lavoro svolto per gli Italiani. Per

questo motivo ho inviato una pec con richiesta di spiegazioni al Presidente Michele

Emiliano” conclude il Vice Presidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati.