Anche Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova lanciano la candidatura di Ivan Scalfarotto a Presidente della Regione

Si parte, oggi comincia ufficialmente la campagna di Ivan Scalfarotto per una Puglia diversa, migliore. Bisogna dirlo chiaramente: Emiliano ha fallito. Dalla sanità all’agricoltura, al sostegno a lavoratori e imprese, alle politiche attive per il lavoro, ai servizi per i cittadini, al sostegno alle fragilità, la Puglia merita di più. Certo non merita il populismo di governo, non merita il deserto politico e la soggezione che la pratica notabilare e clientelare di questi anni ha generato. Merita il coraggio delle scelte, anche difficili ma necessarie. Noi siamo quelli che hanno il coraggio di compiere le scelte, che non si fanno tremare la mano, che fanno battaglie giuste anche se non ti porteranno consenso. E vogliamo una politica capace di dare soluzioni, di scegliere, di puntare su un’idea riformista di sviluppo, su un progetto concreto che punti a mettere a valore le eccellenze della nostra regione per costruire il futuro. Per questo obiettivo non potevamo scegliere persona migliore di Ivan, e io e tutti noi, la nostra coalizione riformista, Italia Viva , Più Europa e Azione insieme ai cittadini onesti saremo al suo fianco. Perchè la sua battaglia è la nostra battaglia. Perchè vogliamo cambiare la gestione del governo della regione, a partire non dagli individui ma da un programma serio, da un’idea di sviluppo condivisa con i cittadini. Insieme possiamo dare una svolta alla Puglia.

Teresa Bellanova