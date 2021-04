Anche l’esercito con il reggimento di Foggia in prima linea per l’emergenza covid

Anche l’esercito in prima linea con operazioni a favore della popolazione, tutte le forze dell’ordine sono a disposizione per fronteggiare l’emergenza covid. Anche il reggimento di Foggia da oltre un anno mette a disposizione mezzi e uomini per la Sanificazione, distribuzione dei vaccini ed attività di supporto alla vaccinazione. Il reggimento è a disposizione insieme alle altre risorse integrate dello stato ed al ministero della salute, che assorbono molte energie di personale e mezzi. Ovviamente non si abbassa l’attività abituale dell’esercito di controllo sul territorio.