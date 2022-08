Anche la “Body Art” festeggia in Spiaggia il Carnevale estivo di Manfredonia

In questa edizione estiva del Carnevale di Manfredonia ricca di eventi e manifestazioni ognuno ha dato il suo contributo cosi come un evento importante e collettivo come il Carnevale comporta.

Anche la Body Art (Fralp) ha festeggiato in spiaggia con tutti i bambini del Summer Camp, il Carnevale Estivo di Manfredonia, con maschere e tanto divertimento.