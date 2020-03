“Entra di diritto al primo posto, la miglior giocata stagionale della Santa Chiara Basket Angel Manfredonia.

Un’azione difensiva, frutto di sacrificio e generosità, una stoppata che rimanda nella sua metá campo il durissimo avversario di turno.

#blockthevirus

#123sdeng

#oneteam

Aiuta anche tu, the GAME IS NOT OVER!!!”

Dal profilo facebook della Basket Angel Manfredonia.

Anche la Basket Angel partecipa alla raccolta fondi per l’ospedale di Manfredonia: