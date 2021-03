Sarebbero un centinaio le persone che nella regione hanno ricevuto il vaccino anche non avendone diritto. La procura di Bari ha aperto un’inchiesta. Dalle prime verifiche, evidenziano anche un paio di sindaci pugliesi che hanno “saltato la fila” per l’inoculazione del vaccino. In Puglia anche alcuni under 20 ai quali è stato somministrato il vaccino anche se non è consigliato.