“Anche il Movimento E.S.T. ha firmato l’accordo di solidale impegno per la città”

sottoscritto tra organizzazioni sociali, culturali e politiche diverse, nella reciproca condivisione circa la necessità di operare un profondo cambiamento nella classe dirigente cittadina, adeguando il nostro operato a tutte le sfide che la nuova realtà ci impone oggi ed ancor più domani.

Il Meetup 5 Stelle, Manfredonia Nuova e il Movimento E.S.T

sottoscrivendo l’accordo, ritengono che occorra rilanciare Manfredonia sul piano del risanamento ambientale e civile, utilizzando innanzitutto le risorse esistenti nel territorio, per un nuovo progetto di città, che tenga conto esclusivamente del bene comune.

Con la presente sottoscrizione dell’accordo, a cui altre seguiranno, le tre organizzazioni decidono d’intraprendere, in vista della prossima campagna per il rinnovo del Consiglio Comunale, un percorso comune tendente a sfociare in un apparentamento di liste autonome, ma unitarie nei programmi e nell’indicazione di un comune candidato Sindaco.

Manfredonia, 13.03.2021