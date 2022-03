Anche Gatta a Roma con i pescatori

“Oggi sono a Roma con i pescatori di Manfredonia per partecipare alla manifestazione di protesta contro il caro energia, che sta letteralmente piegando il settore.

Un grido di dolore che non può restare inascoltato ed è per questo che ho voluto accompagnare le marinerie della mia terra e di tutti i Comuni costieri d’Italia con il sindaco di Manfredonia Rotice, l’assessore comunale Vitulano, il commissario regionale di Fi, l’on D’Attis, e l’on. Tasso. I costi per le nostre imbarcazioni sono aumentati di oltre il 100% e non ci sono più le condizioni per andare avanti, con il gasolio ormai alle stelle, che si aggiunge ad altri gravi problemi del comparto pesca. Il sottosegretario Battistoni, che ringraziamo vivamente per la sua disponibilità, si è detto pronto a promuovere ogni iniziativa, di concerto con gli altri ministeri interessati, per reperire ulteriori risorse per il comparto ittico e per trovare soluzioni adeguate ai problemi che affliggono gravemente il settore. Ci auguriamo che ciò avvenga in tempi ragionevoli perché la pesca, per la Puglia, è un’attività identitaria, in cui la storia di migliaia di famiglie si intreccia con quella della nostra terra.

Non ci arrendiamo e continueremo, da Roma a Bari, a far sentire le ragioni del comparto e di tutti gli operatori economici stremati dagli insostenibili rincari”.