Anche Fratelli d’Italia con il candidato sindaco Gianni Rotice

Siglato questa mattina l’accordo politico tra Fratelli d’Italia ed il candidato sindaco di Manfredonia Gianni Rotice. La coalizione si compone di cinque liste e vede la presenza di altri due partiti Forza Italia e Udc Italia.

L’accordo con il partito di Giorgia Meloni é stato sottoscritto, alla presenza dei rappresentanti cittadini, dal consigliere regionale Giannicola De Leonardis e dal candidato sindaco.

“Il partito di FRATELLI D’ITALIA, rappresentato dai livelli politici ed istituzionali cittadini, provinciali e regionali, accogliendo l’appello all’unità del centrodestra del candidato alla carica di Sindaco, Ing. Gianni Rotice, nelle elezioni amministrative del 7 novembre prossimo, si sono incontrati per condividere principi, valori e programmi di riferimento per la coalizione e per la futura amministrazione cittadina.

Al termine di un confronto sereno e costruttivo, affrontando anche temi politici fondamentali per la guida della futura compagine di governo, condivisi gli impegni programmatici di Fratelli d’Italia, hanno deciso di stringere un leale accordo di collaborazione in forza del quale Fratelli d’Italia, entrando nella coalizione, sosterrà la candidatura dell’ing. Rotice.

Il candidato sindaco, riconoscendo l’importante e responsabile decisione del partito della Meloni, si fa garante del rispetto dell’equilibrio interno alla coalizione tra le forze che la rappresentano, sia dei partiti che del rinnovato ed autentico civismo, e della necessità di ritrovare un dialogo tra le forze politiche e la cittadinanza”.