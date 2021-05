Anche dopo denunce, autorità non intervengono!

Manfredonia 01 maggio 2021,le Guardie Ambientali Italiane del Com.do regionale di Manfredonia, condotte dal responsabile Alessandro Manzella, durante controlli di routine, che svolgono sul territorio, per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti, hanno appurato, che, lungo la strada Provinciale 60, in prossimità della casa cantoniera, i rifiuti presenti già segnalati, non sono stati ancora rimossi, e in più, la zona è diventata ormai, un ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Le Guardie, precisano inoltre, che anche la stessa casa cantoniera, è ormai diventata un pericolo pubblico, perché accessibile a chiunque e va messa in sicurezza.





Le case cantoniere lungo tutto il territorio nazionale e contraddistinte dall’inconfondibile colore rosso pompeano che possiede l’ANAS sono 1.244 (di cui 607 sono utilizzate a vario titolo-uso istituzionale o di supporto alle autorità di esercizio) molte di esse, perché abbandonate e incustodite, fungono più volte da ricettacolo per qualsiasi tipo di rifiuti.

Responsabile Guardie Ambientali, Alessandro Manzella.