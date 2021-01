Anche Andrea Pagano (AgiAmo) risponde a Riccardi: “La delibera è perfetta”

Anche sulla questione D/32, nella delibera del 2015 viene richiamato un parere della regione che specifica quali dovevano essere le condizioni per applicare la legge Regionale dei cambi di destinazione d’uso, non diceva in quali zone si poteva fare e in quali no.

Sono loro che politicamente scrissero in quella delibera che la D/32 non poteva rientrare per ragioni che non stanno ne in cielo e ne in terra.

La D/32 ha tutti i requisiti urbanistici utili necessari per l’applicazione della legge Regionale. Infatti, nonostante andasse contro gli interessi dei potenti di Manfredonia, la delibera fatta ad Ottobre 2019 dal Commissario, non l’hanno potuta annullare al TAR perché tutti gli avvocati interpellati hanno confermato che non ci sono profili di illegalità, la delibera è perfetta.

Andrea Pagano – Presidente di AgiAmo