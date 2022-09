Anche al Senato vince il centrodestra: a Palazzo Madama arriva Anna Maria Fallucchi

Anche al Senato non c’è stata partita per gli altri. Il centro-destra, approfittando del vento favorevole a livello nazionale, sbanca anche nel grande collegio senatoriale della Capitanata. Vince Anna Maria Fallucchi, imprenditrice agricola del territorio, che ha battuto – in una sfida all’ultimo voto – la pentastellata Gisella Naturale, già eletta nel 2018 e molto vicina all’ex premier Giuseppe Conte.

La Fallucchi arriverà a Palazzo Madama con ben 95.713 voti con il 37.89%. La Naturale, per un soffio, resta dietro. Per lei sono arrivati 94.296 voti con il 37.32%. Non c’è stato nulla da fare per la coalizione di centro-sinistra con 44.028 voti e il 17.43% per Teresa Cicolella. Residuale il risultato del terzo polo, la formazione di Matteo Renzi e Carlo Calenda che, con la candidatura del foggiano Lorenzo Frattarolo, ottengono 9.347 voti con il 3.70%.

Come per Gatta, che ha vinto in quasi tutti i comuni del suo collegio (20 su 24), anche Anna Maria Fallucchi si porta dietro molti voti da tanti comuni, piccoli e grandi, dai Monti Dauni al Gargano.

Fallucchi, molto vicina a Raffaele Fitto, è stata la più suffragata alle scorse regionali del 2020. Imprenditrice agricola, Fallucchi è garganica, di San Nicandro. Nel suo paese ha ottenuto il 44,80%, staccando di molto la sua competitor Naturale.

Nella sua Foggia, la città in cui vive e ha famiglia la neo Senatrice, la Naturale ha bissato il suo risultato: con 43.82% per Naturale e 31.96% per la Fallucchi.

La Fallucchi, in questi frenetici giorni di campagna elettorale, ha girato in lungo e in largo fra i paesi del suo collegio. In una conferenza stampa aveva dichiarato: “Siamo un partito fortissimo, serio, il nostro leader è una donna con una forza e una coerenza enorme”. Per l’imprenditrice garganica, la campagna elettorale è stato un bel momento di confronto anche con gli altri imprenditori del territorio. “Mi chiamano loro. Sperano che io possa portare in maniera forte quelle che sono le esigenze del territorio. Valorizzare la bellezza in ricchezza, la bellezza in lavoro: questo è il mio compito”, aveva raccontato Fallucchi.