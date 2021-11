Anche AgiAmo interviene sulla questione ospedale: “La lenta agonia del San Camillo”

Consegnato all’On. Tasso un dossier con la mappatura dei bisogni sanitari del territorio:

principali criticità e possibili soluzioni per dare nuova linfa al nosocomio sipontino, bene

prezioso di tutto il comprensorio socio-sanitario.



Il Dipartimento di maternità e infanzia del P.O. San Camillo di Manfredonia sospende le

proprie attività chirurgiche ginecologiche e la Direzione Generale dell’Asl di Foggia non ne sa

nulla. Incredibile a dirsi, ma è successo proprio questo e lo scrive nero su bianco il D.G. Vito

Piazzolla, mettendo una pezza peggiore del buco creato.



Quanto accaduto ieri, giovedì 25 novembre, se da una parte racconta un difetto di

comunicazione all’interno di un’unica Azienda sanitaria che sovrintende all’intera provincia,

dall’altra sembra confermare quella volontà di declassare la struttura ospedaliera attraverso

lo smantellamento dei reparti che chiudono o funzionano a singhiozzo. Motivo? Il ridotto

numero di medici specialisti e in particolare di anestesisti, senza i quali non è possibile

programmare interventi chirurgici. E questo al netto dei facili proclami da campagna

elettorale.



Il reparto ‘autosospeso’, che un tempo comprendeva anche ostetricia e punto nascita,

attualmente eroga solo prestazioni di day surgery ginecologico, il servizio di IVG, tracciati

cardiotopografici, consulenze interne e attività ambulatoriale esterna.



“Quel reparto è – sottolinea l’Avv. Andrea Pagano, presidente di AgiAMO Manfredonia – un

punto di riferimento per un comprensorio geografico che andava ben oltre i confini del Distretto

Sanitario che raggruppa i 4 comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta,

poiché accoglieva e ricoverava donne, partorienti e neo mamme provenienti da comuni limitrofi

dislocati in diversi e spesso disagevoli punti del territorio garganico che, come sanno anche le

pietre, pone oggettive difficoltà nei trasporti per le sue caratteristiche orografiche. Quanto sta

accadendo ha dell’assurdo”.



La carenza di personale medico e di anestesisti è la principale causa del funzionamento a

scartamento sempre più ridotto del San Camillo de Lellis. Lo ha denunciato in più occasioni

anche il deputato sipontino Antonio Tasso, Vicepresidente del Gruppo Misto e Capogruppo

Componente Maie, promotore più volte di incontri e firmatario di missive alla Direzione

Generale dell’Asl. “Ogni chiusura, anche se temporanea – chiosa il parlamentare di

Manfredonia – causa disagi all’utenza e trattandosi di ospedale, è evidente che l’utenza che

viene colpita è fatta da malati e persone fragili. Per non parlare, poi, delle difficoltà aggiuntive

nel dover fare diversi chilometri in più per raggiungere i luoghi di cura. Il tutto in un momento

pandemico di grave impatto sanitario”.



Attendiamo fiduciosi che l’annunciato incontro che la Direzione strategica dell’Asl Foggia

terrà con il Direttore del Dipartimento maternità e infanzia e la Direzione medica del Presidio

Ospedaliero di Manfredonia, non si limiti alla sola verifica ma determini l’immediato riavvio

dell’attività sospesa e dia un segnale positivo e inequivocabile a conferma che la Direzione

generale sta facendo effettivamente ogni sforzo per mantenere in essere anche le attività

chirurgiche attraverso l’arruolamento di specialisti.



Sul tema dell’Ospedale civile di Manfredonia, AgiAMO ha elaborato uno studio delle criticità e

individuato alcuni possibili interventi che ridarebbero nuova linfa ad una struttura sanitaria

che ha reso per anni alla comunità un servizio eccellente e ha consentito il

decongestionamento di Presidi più grandi oggi gravati anche dal peso della pandemia.



“Mi sono già attivato sia con i nostri referenti regionali – ha concluso l’On. Tasso – sia presso il

Ministero della Salute. Le soluzioni esistono, ciò che rilevo è la mancanza di una volontà politica,

che sta continuando a penalizzare gli interessi della popolazione di un intero comprensorio”.