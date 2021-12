Anche a Foggia vietati i ‘botti’ di Capodanno. Multe fino a 500 euro

Divieto di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico”, lo scrive l’ordinanza della Commissione Straordinaria di Foggia.



Divieto, inoltre, “di utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’articolo 57 Tulps e di utilizzare giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, fatta eccezione: per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti”.

Multe previste da 100 a 500 euro.