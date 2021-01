Anas conferma: “Nell’incidente sulla SS89 c’è un morto”. Strada chiusa

A causa di un incidente la strada statale 89 “Garganica” è chiusa provvisoriamente al traffico – in entrambe le direzioni – al km 174,000, nel comune di Manfredonia, in provincia di Foggia.

Nel sinistro, per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli, nell’impatto una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 e sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e la gestione della viabilità.

Il traffico veicolare viene deviato temporaneamente su strade locali segnalate in loco.