ANACI, ORDINI PROFESSIONALI E SCUOLE PROGRAMMANO IL FUTURO CON I GIOVANI

A Monte Sant’Angelo, venerdì e sabato, evento nazionale organizzato dall’Associazione Amministratori Condominiali e Immobiliari. Bonus, Superbonus e contenziosi tra i temi dei lavori

Un evento nazionale all’insegna dei giovani. È quello che si terrà domani nella suggestiva ed incantevole cornice del Castello Normanno Svevo Aragonese di Monte Sant’Angelo, organizzato da Anaci, l’associazione di amministratori condominiali e immobiliari. Chiamata a raccolta per gli ordini professionali e le scuole per programmare il futuro con i giovani. “L’esperienza insegna” è il claim scelto per l’occasione.

Una due giorni che si aprirà domattina con i saluti del presidente di Anaci Foggia, Angelo Novia, del presidente regionale De Giovanni e di Piero Bonito, membro della giunta nazionale di Anaci. A fare gli onori di casa Pasquale Pazienza, presidente del Parco Nazionale del Gargano. Apertura dedicata ai giovani e agli studenti dell’istituto Pascal di Foggia, con l’intervento programmato, tra gli altri, del dirigente scolastico Trimboli. Tante le personalità che prenderanno parte all’evento: dal presidente nazionale di Anaci, Francesco Burrelli, ai referenti principali dei vari ordini professionali, come il presidente provinciale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Senerchia, il presidente dell’Ordine Forense Gianluca Ursitti , il presidente della Camera Civile, Aquilino e una rappresentanza del comune di Monte Sant’Angelo.

Ricco di spunti si preannuncia anche il dibattito che coinvolgerà sui temi di bonus, superbonus, dalla concessione all’eventuale contenzioso e che vedrà protagonisti il commercialista Tributarista Pironti, il tesoriere nazionale di Anaci, Merello e il commercialista e componente del Centro Studi di Anaci Foggia, Vincenzo Morrone. Con loro anche il presidente della Camera Tributaria di Foggia, Di Giovane e il presidente dell’Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria e Garante del Contribuente della Puglia, Ennio Sepe. Sabato invece i lavori si sposteranno nella sala convegni dell’hotel Palace San Michele, dove toccherà al presidente dei Geometri di Foggia, Troisi e a quello degli Ingegneri Torraco, continuare il dibattito.