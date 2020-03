Anaci: donazione a favore del “Riuniti”. I consigli per limitare i rischi di contagio nei condomini

L’Anaci Foggia scende in campo nella lotta contro il Coronavirus. L’Associazione di amministratori condominiali e immobiliari, presieduta in Capitanata da Piero Bonito, ha deciso di versare un contributo da destinare al Policlinico Riuniti di Foggia, in questi drammatici giorni impegnato nella cura dei pazienti risultati positivi al Covid-19, il virus che sta terrorizzando il mondo.

“Un gesto obbligato in un momento drammatico come questo. Ringrazio tutto il direttivo che ha sposato immediatamente l’idea di voler tendere una mano a chi, in questo momento, sta facendo sforzi immani per salvaguardare tutti noi e in special modo chi ha contratto questo maledetto virus” – ha argomentato il presidente di Anaci Foggia, Bonito.

Anaci già da qualche giorno è in prima linea nella campagna contro il Coronavirus: sia a livello nazionale che locale sono stati realizzati una serie di video distribuiti poi sui social e sugli organi informativi delle varie sezioni.

Anaci Foggia, tuttavia, coglie l’occasione per dispensare alcuni importanti inviti, indispensabili per contenere il rischio di contagio, suggerimenti che valgono sia per gli amministratori che per gli stessi condomini.

Sospese le assemblee condominiali, possibili però via internet e vietati gli accessi negli studi degli amministratori. Per i condomini il consiglio è di utilizzare con diligenza e attenzione gli ascensori condominiali, possibilmente uno per volta e, una volta raggiunta la propria abitazione, disinfettare e lavare subito le mani.

Va altresì ricordato che nel recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è consentito alle imprese di pulizie di poter svolgere regolarmente il proprio servizio ma il personale delle stesse è obbligato a usare mascherine e guanti ed invitato ad usare prodotti specifici di sanificazione su tutte le parti comuni a rischio come mancorrenti, maniglie, porte e ascensori.

Identica cosa vale per le ditte incaricate delle imprese di manutenzione, il cui personale è tenuto all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e al rispetto di tutte le norme emanate.