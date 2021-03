“Amore, Guerra e Pace 3”, pubblicata la compilation dei vincitori del Talent Voice 2020

La musica a Foggia non si è mai fermata: è stato infatti appena pubblicato il terzo Cd del Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano”, contest che si svolge con crescente successo a Foggia da tredici anni.

Si tratta di tredici cover interpretate da alcuni dei vincitori dell’edizione 2020 del Talent Voice, la sezione del concorso dedicata al canto moderno, racchiuse ancora sotto il titolo di “Amore, Guerra e Pace”.

La terza edizione è prodotta nuovamente dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia ed è stata registrata presso il Clab Studios di Foggia, con il sound engineer Angelo de Cosimo, orchestrazioni e programmazioni a cura del musicista Domenico de Biase del DdB studio-recording di San Severo.

Un prodotto discografico interamente realizzato nella provincia di Foggia, curato in ogni dettaglio dal direttore artistico del concorso Lorenzo Ciuffreda, dalla scelta dei brani alla costruzione stilistica moderna della canzone italiana, rivisitando le idee degli autori come frutto di una cultura ancora viva nel mondo.

La compilation contiene alcuni dei brani più belli del vasto repertorio della musica leggera italiana dagli anni Sessanta ad oggi eseguiti da talentuosi artisti: Luca delli Carri, Edoardo Guarini, Alessandro Bellotti, Francesco Spano, Roberta Cannone, Duo MikYami composto da Michela Parisi e Ylenia Mangiacotti, Luigi Bocola, Maria Letizia Annicelli, Giuseppe Di Sette, Annalaura Marseglia, Fabio Paradiso, Marco Schinco e Fabiana Miticocchio.

Le loro voci sono accompagnate dalla Band “Suoni del Sud” composta da Giuseppe Fabrizio (piano/keyboard), Sergio Picucci (basso), Patrizio Campanile (chitarra) e Leonardo Marcantonio (batteria).

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a concludere la 12esima edizione del Concorso musicale Giordano con la produzione di una nuova magnifica compilation – spiega Ciuffreda – nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Questa volta, infatti, il lavoro discografico è persino di maggior pregio, espressione dell’attento lavoro di tanti professionisti, tutti della nostra provincia, che hanno collaborato ad un progetto importante”.

“Il cd è un ricordo di tutta l’esperienza vissuta al Talent Voice, dalle selezioni al concerto estivo, fino allo studio di registrazione – dichiara Gianni Cuciniello, presidente del Concorso – ma è anche un prodotto di qualità e tangibile con cui i nostri vincitori possono presentarsi anche in altri contesti musicali. Inoltre, i brani potranno essere ascoltati sul nostro sito internet alla pagina ‘Premi’”.

Intanto, dal 23 febbraio scorso sono aperte le iscrizioni alla tredicesima edizione del Concorso, che si svolgerà nei giorni 5 e 6 maggio 2021 al Teatro Giordano di Foggia.

Presidente della giuria di quest’anno sarà Red Canzian, che sarà affiancato dal noto dj e produttore Federico l’Olandese Volante, conduttore di Radionorba, da Fanya Di Croce, cantautrice e ideatrice del contest “Promuovi la tua musica”, da Michela Olivieri, direttore artistico del concorso nazionale canoro “Borgo in Canto”, e, infine, da Ciuffreda e Cuciniello.

Tra i premi spiccano quello della Critica dedicato quest’anno a “Stefano D’Orazio”, una borsa di studio di 500 euro, una masterclass di canto pop con Silvia Mezzanotte, l’incisione di un brano per il nuovo Cd e il “Premio 10 e lode”.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web concorsomusicaleumbertogiordano.com, dove è anche possibile iscriversi online al contest.