“Amore e guinzagli”: il nuovo film hot di Netflix arriva dalla Corea

Il nuovo k-drama di Netflix della durata di quasi due ore, vede come protagonista Jung Ji-woo, che con i suoi modi autoritari e severi non è vista di buon occhio dai colleghi maschili della ditta per cui lavora. Nonostante questo suo modo di fare la porti spesso a scontrarsi con il capo ufficio, le cose sembrano cambiare quando arriva un nuovo superiore, dal nome molto simile al suo, Joung Ji-hoo. Da sempre concentrata sulla propria carriera, con l’entrata in scena del nuovo collaboratore, Ji-woo sembra iniziare a prendere in considerazione l’ipotesi di mettersi in gioco a livello romantico.

Il destino però sembra avere altri piani in serbo per lei, tanto che un giorno, per un malinteso dovuto ai nomi praticamente identici, riceve un pacco in realtà destinato a Ji-hoo. Quest’ultimo, nonostante si affanni per evitare di farle scoprire cosa si celi all’interno, non riuscirà ad arrivare in tempo e Ji-woo scopre che l’oggetto contenuto nella scatola è nient’altro che un collare. Ji-hoo in preda al panico trova la scusa più banale che possa esserci, cioè che sia per il proprio cane.

Tuttavia i conti non tornano a Ji-woo che facendo delle innocenti domande si ritrova suo malgrado a smascherare le bugie di Ji-hoo, facendolo infine confessare: il collare è per lui ed è inerente a delle pratiche di BDSM. L’imbarazzo che si crea tra i due sul lavoro è palese e l’uomo, esortato anche da alcuni commenti su un forum a cui è iscritto, è spinto a credere che anche Ji-woo sia parte della loro comunità, visti i modi di fare autoritari che la distinguono. Decide così di farsi avanti e chiederle di diventare la sua mistress. Riusciranno i due a mantenere il rapporto lavorativo separato da quello privato o finiranno col far crollare entrambi i mondi?