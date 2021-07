Amministrative: Emiliano, facciamo funzionare alleanza Pd-M5S

(ANSA) – BARI, 23 LUG – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, conversando con l’Ansa spiega: “stiamo cercando di far funzionare al meglio in ogni singolo comune l’alleanza strutturale che esiste tra il Pd e il M5S”. Emiliano precisa che questo percorso va avanti “con il responsabile degli enti locali del Pd che è Francesco Boccia, compatibilmente con le situazioni locali pugliesi” e seguendo uno schema “che vale per tutte le regioni”.