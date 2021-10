Amministrative. Azzarone: “Straordinaria vittoria di Vocale a San Nicandro, roccaforte della destra battuta ovunque. Uniti per vincere a Cerignola”

Dichiarazione della segretaria provinciale del PD foggiano Lia Azzarone

La destra è battuta quasi ovunque in Capitanata e, soprattutto, nella ormai ex roccaforte di San Nicandro Garganico, dove la straordinaria vittoria di Matteo Vocale segna un punto di svolta politico strategico per l’intera provincia. Proprio a San Nicandro, prima che altrove, si è costruita l’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e civismo moderato e, quindi, per il successo al primo turno su ciò che resta del populismo sovranista e campanilista.

Il PD esprime donne e uomini di valore che ispirano fiducia alle loro comunità, specie in una fase difficile e stimolante come quella che stiamo attraversando. Emblematico, in questo senso, è il forte credito raccolto da Michele Merla, riconfermato al timone di San Marco in Lamis.

Molto importante è il consolidamento della positiva esperienza maturata a Vieste, div’è stato confermato il sindaco Giuseppe Nobiletti: interprete di una nuova stagione che sta diffondendo positività in tutta la provincia e che siamo sicuri continuerà a farlo, integrandosi con le sfide politiche che riguarderanno la Capitanata.

Analogo risultato si potrebbe cogliere a Cerignola nel turno di ballottaggio del 21 ottobre, quando Francesco Bonito sfiderà l’impresentabile Franco Metta in rappresentanza della coalizione che lo ha sostenuto al primo turno e di tutte le componenti politiche e civiche che vorranno condividere il progetto politico e programmatico per la rinascita della città. Ci aspettano due settimane intense di confronto e ascolto per comprendere quali altri temi includere nella nostra agenda di governo e quali altri soggetti coinvolgere nel progetto amministrativo.

Con la sola eccezione di Lesina, ringraziando tutti quanti sono spesi per sostenere il can-didato sindaco Nello Montuoro, il Partito Democratico di Capitanata festeggia l’elezione di propri candidati negli altri comuni andati al voto.

Ringrazio chiunque – dirigenti, militanti, volontari, elettori – abbia contribuito a realizzare questo straordinario risultato e quanti, a partire da oggi, continueranno a farlo a Cerignola e hanno iniziato a farlo a Manfredonia, teatro di sfide strategiche per il futuro dell’intera Capitanata.