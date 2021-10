Amministrative 2021: Progetto Popolare Manfredonia si presenta alla città

In vista delle prossime elezioni amministrative del 7 novembre 2021, la lista civica Progetto Popolare Manfredonia, a sostegno del candidato sindaco Gaetano Prencipe, si presenterà ai cittadini in un incontro pubblico, in programma venerdì 22 ottobre alle ore 19.00 presso il LUC di Manfredonia.

La presentazione sará moderata da Stefania Troiano e prevederà l’intervento del candidato sindaco Gaetano Prencipe e del coordinatore della lista, Giuseppe Facciorusso.

Un appuntamento fondamentale, attraverso il quale i cittadini avranno l’occasione di conoscere i volti delle persone per cui potranno esprimere il loro voto di preferenza.

Vi aspettiamo!

Progetto Popolare Manfredonia