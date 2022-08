Amichevoli estive, mercoledì 24 agosto c’è Foggia-Manfredonia

SAVE THE DATE

In programma già il terzo impegno in campo per i ragazzi di Mister De Candia: dopo l’amichevole contro l’ ASD Team Altamura, l’allenamento congiunto in programma il 21 agosto a San Giovanni Rotondo con il Real San Giovanni, si scende in campo con i cugini satanelli del Foggia Calcio 1920 mercoledì 24 agosto a Foggia alle ore 18.00 (campo ex fgic).

Un’altra giornata utile di test e lavoro per i nostri ragazzi, in vista dell’avvio della stagione ufficiale.

L’incontro sarà a porte chiuse.