Amendola: sciopero dei lavoratori della squadre di pulizia proclamato per il 22 aprile

“venerdì 22 aprile dalle ore 8:30 i lavoratori delle pulizie della Romeo srl, in servizio presso il 32esimo stormo, staremo fuori i cancelli della base Amendola per scioperare contro l’azienda”

Le scriventi OO.SS., in riferimento all’oggetto, con la presente comunicano la

volontà di proclamare lo sciopero dei servizi Servizio di pulizia e sanificazione appalto 32°

Stormo Aeronautica Militare Amendola e distaccamento Jacotenente

Le scriventi hanno proclamato lo stato di agitazione vs. la Società Romeo Gestioni

Spa, con relativa procedura di raffreddamento in Prefettura in data 17/03/2022. Tale

proclamazione proviene dalle dichiarazioni della Società Romeo Gestioni Srl di assumere

ulteriore personale in alternativa alla richiesta delle OO. SS. di distribuire in modo equo le

ore messe a disposizione ai lavoratori già presenti sul cantiere, che possiedono parametri

orari individuali part-time molto esigui.

Per tale ragione, in data 05/04/2022 si è tenuto l’incontro con la società Romeo

Gestioni dinanzi alla Prefettura, il quale si è concluso con un mancato accordo e pertanto

con procedura di raffreddamento con esito negativo.

Tanto considerato le scriventi OO.SS., hanno deciso di proclamare lo sciopero per la

giornata del 22/04/2022.