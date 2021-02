Ambulanza Bariatrica al Servizio di Emergenza – Urgenza 118 di Foggia

Assicurerà il benessere e la dignità dei pazienti obesi e contribuirà anche

ad aumentare la sicurezza sanitaria e la salute degli operatori di soccorso

Da oggi il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 della ASL Foggia sarà dotato anche di una ambulanza bariatrica che aumenterà la sicurezza sanitaria e le capacità assistenziali.

Si tratta di un’ambulanza progettata e attrezzata per soddisfare le esigenze dei pazienti obesi. Dotata di una barella di dimensioni e di portata maggiore, con ruote rinforzate, che può accogliere persone fino a 350 kg. di peso, ha, inoltre, in dotazione anche una sedia per i trasporti difficili.

L’ambulanza bariatrica non solo assicura il benessere e tutela la dignità dei pazienti, ma preserva anche la sicurezza e la salute degli operatori di soccorso, poiché evita loro di compiere sforzi eccessivi.

L’ambulanza bariatrica, in dotazione a Sanitaservice, società in house della ASL Foggia, stazionerà presso la Centrale Operativa 118 del Policlinico Riuniti di Foggia e sarà al servizio di tutta la comunità della Capitanata.

Il particolare mezzo di soccorso, inoltre, è stato messo a disposizione dalla ASL Foggia e Sanitaservice per i trasferimenti dei pazienti obesi tra i vari reparti del Policlinico Riuniti o da un reparto ai servizi diagnostici all’interno dello stesso ospedale, nell’ambito della collaborazione che da sempre caratterizza i rapporti tra le due Aziende Sanitarie.

Questo ulteriore presidio del Servizio di Emergenza-Urgenza del 118 di Foggia è stato fortemente voluto dal Direttore Generale della Asl Foggia Dott. Vito Piazzolla, dal Direttore Sanitario Dott. Antonio Nigri, dall’Amministratore di Sanitaservice Dott. Massimo Russo, in sinergia con il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli, il Direttore Sanitario del Policlinico Dott. Franco Mezzadri e con il prezioso contributo del Dr. Vincenzo Colapietro, Direttore facente funzioni della Centrale Operativa 118.