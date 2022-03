Amazon blocca le vendite in Russia ed ENI blocca l’acquisto del gasolio Russo, la guerra è sempre più economica

Nella giornata di oggi 2 importanti colpi economici per la Russia. Amazon ha annunciato oggi il blocco delle attività commerciali in Russia a causa della guerra in Ucraina.

Il gigante dell’e-commerce ha sospeso Prime Video per i clienti in Russi ed ha fermato la spedizione di prodotti in Russia e Bielorussia.

Sempre oggi un colpo che potrebbe avere delle ripercussioni importantissime anche sulle nostre tasche ENI ha bloccato l’acquisto di petrolio russo. Ad annunciarlo un comunicato della società energetica italiana.