Amato Gargano, tavola rotonda sulle questioni ambientali

In tanti nelle scorse settimane hanno inviato messaggi di preoccupazione all’Arcivescovo Padre Franco Moscone ed ai vari Uffici dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo circa la vicenda della possibile installazione di un impianto per la lavorazione della plastica in località Macchia e per alcune progettualità relative al porto industriale e le aree retro portuali.

L’Arcivescovo insieme agli Uffici di Pastorale Sociale, Pastorale della Salute, Ufficio Cultura, hanno lavorato in sinergia ascoltando varie istante, dubbi, preoccupazioni. Sono stati attivati tavoli di consultazione con vari componenti della Diocesi per non lasciar cadere invano la richiesta di sostegno ed aiuto nella comprensione.

La tematica ambientale non è estranea al lavoro della Chiesa Italiana che proprio in questo anno, nel mese di Ottobre, vivrà la 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani sul tema “Il Pianeta che speriamo” a Taranto.

In questo scenario di attenzione generale alle questioni ambientali e di attenzione particolare alle vicende e preoccupazioni del territorio la Diocesi ha ritenuto opportuno farsi promotrice di un percorso conoscitivo e riflessivo mirato a porre l’attenzione sui nodi problematici della situazione pregressa del nostro territorio, i pro e contro di eventuali progettualità e lo scenario più ampio delle potenzialità territoriali.

Tale percorso è curato e sostenuto dall’Arcivescovo e dagli Uffici Diocesani di Pastorale Sociale, Pastorale della Salute, Scuola e Cultura.

Un primo appuntamento si svolgerà Venerdì 10 settembre2021 alle ore 20:00 presso l’Anfiteatro del Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia col seguente programmadi interventi

SIN MANFREDONIA: IL PASSATO ED I RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA Presentazione del video sulle aree industriali di Manfredonia realizzato dalla Pastorale della Salute Nazionale verso la 49ma Settimana Sociale a cura della Pastorale della Salute Diocesana

CHIESA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE: VERSO LA SETTIMANA SOCIALE Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo

PIANA DI MACCHIA E PORTO INDUSTRIALE: ANALISI, PROSPETTIVE, DUBBI TRA IMPIANTO RIFIUTI E SITI INDUSTRIALI Ing. Andrea Trotta,Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti

GARGANO ED ECONOMIA: PROSPETTIVE NEL RISPETTO DELLA VOCAZIONE TERRITORIALE Prof. Pasquale Pazienza,Presidente Ente Parco Nazionale del Gargano – Docente Facoltà di Economia UniFg

Modera: Prof. Massimiliano Arena, Direttore Diocesano Pastorale Sociale

L’evento avverrà nel rispetto delle normative anti – Covid con n. 200 posti a sedere.

In caso di pioggia si terrà presso i locali n. 62-63 nel molo sinistro del Porto Turistico.

Sarà trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook Pastorale Sociale Manfredonia

Prof. Massimiliano Arena Direttore Diocesano Pastorale Sociale

Tutor Diocesano del Progetto Policoro