Altro grande colpo di mercato per la Vitulano Drugstore C5 Manfredonia in vista della prossima serie A di calcio a 5, stagione 2021/2022.

La società sipontina è, infatti, felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione ai diritti delle prestazioni sportive di Rodrigo Canabarro Montenegro.

Nato a Porto Alegre il 17 aprile del 1987, Canabarro è riconosciuto come giocatore di calibro internazionale, tra i migliori talenti del futsal brasiliano. Doppia nazionalità per il neo acquisto, in virtù di avi italiani, conosce molto bene l’Italia con una grande esperienza nella nostra serie A, avendo vestito le maglie di top clubs come Latina, Acqua&Sapone, Luparense e Pescara e in Spagna con la società del Levante. In terra carioca ha militato in passato con i colori del Marreco Futsal e per i migliori club quali Intelli Orlandia di Falcao, Carlos Barbosa e Foz Cataratas, con diversi titoli nel suo ricco palmares.

Nello scorso campionato la sua ultima esperienza italiana è stata tra le fila della Feldi Eboli, con cui ha realizzato 10 reti e conquistato la finale di Coppa Italia e la semifinale scudetto.

I tifosi biancocelesti potranno ammirare il laterale mancino (177 cm) che fa della grande tecnica, e della “garra” che mostra sul parquet i suoi punti di forza, un futsalero che abbina grinta e grandi capacità di atleta che arriva alla corte di mister Massimiliano Monsignori e che sarà sicuramente uno dei leader carismatici della compagine biancoceleste.

Rodrigo Canabarro: “Sono contentissimo di aver raggiunto l’accordo con il Manfredonia. Anche se è una squadra neo promossa, hanno un serio e ambizioso progetto. Sono sicuro che con molto lavoro e sudore potremmo raccogliere qualcosa di bello nella prossima stagione. Sono motivato per iniziare quest’avventura in Puglia. Un saluto a tutti i tifosi. Ci vediamo sul campo. A presto”.

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rivolge a Rodrigo Canabarro un caloroso il benvenuto e augura all’atleta una grande stagione agonistica da protagonista in maglia biancoceleste.

