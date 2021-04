Altri tempi la purezza di ieri: il pane Pasquale

Il Pane Pasquale , ricco di una grande tradizione in tutte le regioni italiane – è molto caratteristico e bello da vedere e rimanere anche sorpreso – dalla morbidezza e dal gusto molto fine, non troppo dolce, ma piacevole. Si mantiene bene un paio di giorni, specialmente se lo tenete lontano dagli spifferi d’aria magari chiuso in un sacchetto, per cui lo potete preparare il giorno prima del pranzo di Pasqua per poi sfoggiarlo come centro tavola al pranzo di Pasqua. Mia madre mi raccontava , che il suo papà sarebbe mio nonno…prima di mangiare prendeva una palma d’ulivo – poi la bagnava in un recipiente d’acqua sacra … e dopo una preghiera benediceva tutta la famiglia .



Di Claudio Castriotta



Foto: pane Pasquale ,appena preparata dai miei familiari