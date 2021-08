Altri 347 casi in Puglia, 32 in provincia di Foggia

Sono 347 i nuovi casi Covid in Puglia, 32 in provincia di Foggia, su un totale di 14.160 test eseguiti.

Anche oggi due persone decedute.

Sono 22 i ricoveri in terapia intensiva, uno in meno di ieri. 156 i ricoveri, ma Emiliano ha assicurato che trattasi, per la maggior parte, di anziani ricoverati in una RSA della Bat che hanno contratto il virus.