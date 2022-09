Altri 22 milioni per la manutenzione delle strade provinciali di Capitanata

Altri 22 milioni per la manutenzione delle nostre strade provinciali. Altri finanziamenti che si aggiungono a quelli già messi in campo dalla Provincia e che aprono una delle più importanti stagioni di programmazione per la messa in sicurezza ed il potenziamento della nostra rete viaria nella storia della Capitanata.

Le nuove risorse – divise in singole annualità tra il 2022 ed il 2029 – sono state assegnate alla Provincia dai Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell’Economia e delle Finanze.

Fondi che si aggiungono ai 33 milioni di euro recentemente stanziati dalla Provincia – attraverso i 7 Accordi Quadro per le Aree Interne del Gargano, dei Monti Dauni Meridionali e Settentrionali, dei Distretti Agricoli del Tavoliere Nord e Sud – e agli ingenti finanziamenti già investiti in questi anni.

Siamo finalmente riusciti a dare centralità nazionale al grande tema della manutenzione stradale, che è condizione essenziale per qualunque prospettiva di sviluppo. Solo con infrastrutture all’altezza delle nostre necessità e con servizi adeguati il “sistema Capitanata” sarà nella condizione di fare un salto di qualità.

Ora è il momento di metterci al lavoro, all’insegna del confronto e della collaborazione tra Provincia e Comuni, per individuare priorità, esigenze ed emergenze su cui intervenire.

C’è ancora tanto da fare, ma siamo certi che nei prossimi anni saremo in grado di risolvere larga parte dei problemi della nostra rete stradale provinciale, che per troppo tempo non ha ricevuto l’attenzione che merita.

Dal profilo di Nicola Gatta