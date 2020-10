Altre positività al Giro d’Italia e Giro-E: 17 del servizio d’ordine in isolamento

Altre positività al Giro d’Italia. Questa volta però non riguardano i corridori ma il servizio d’ordine. Secondo quanto riferisce Repubblica sono ben 17 i poliziotti impegnati nel servizio d’ordine del Giro e del Giro d’Italia E-Bike sono risultati positivi al Covid-19.

Gli agenti, che sono tutti asintomatici, erano stati sottoposti a tampone in Abruzzo, tra domenica e lunedì. I 17 poliziotti sono tutti in isolamento in un albergo di Francavilla a Mare, in provincia di Pescara. Non è noto ancora se fossero al seguito della corsa sin dalla prima tappa.