Altre cattive notizie dalla Nazionale di Calcio Italiana

Cattive notizie per la Nazionale: Lorenzo Pellegrini ha rimediato un problema al flessore proprio alla vigilia dell’inizio di Euro 2020 e del debutto contro la Turchia. Nelle prossime ore il centrocampista della Roma sosterrà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, intanto Gaetano Castovilli si aggregherà al gruppo azzurro perché, in caso di necessità, prenderà il posto di Pellegrini per gli Europei.

tratto da SportMediaset