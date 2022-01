Almarow presenta il choker di San Valentino

Fatti con amore e per l’amore: i choker di Almarow da regalare a San Valentino sono sottili dichiarazioni d’affetto da portare aderenti o annodati morbidamente come sciarpe.

Qualità, ricerca e grande attenzione per le finiture e le cesellature sono le keyword per questa collection di nastri eleganti, femminili e Made in Italy perché si sa, anche a San Valentino, sono i dettagli a fare la differenza.

The Andrea, è un choker scultoreo, disponibile in due versioni che, nella sua bellezza senza tempo è pensato per scaldare il cuore.









Base in velluto doppio giapponese rosso acceso e maxi charm a cuore placcato oro anticato 24k; cesellato, rifinito con piccoli cristalli scarlatti e, alle estremità, con le iconiche frecce simbolo del brand, dettaglio dalla duplice funzione estetica e funzionale che garantisce la massima adattabilità.

In alternativa, il ciondolo a forma di cuore scontornato da punti luce è montato su una catena dalla maglia rettangolare sempre placcata in oro, che punta tutto sulla lavorazione espressiva del metallo.

Incisa sul retro la dedica “You are Loved”, un pensiero di vero amore per il giorno degli innamorati (e non solo).