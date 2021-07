Alluvioni Gargano. Campo: “Vicino alle popolazioni e ai sindaci; necessario modificare radicalmente il nostro rapporto con l’ambiente”

Dichiarazione del presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, Paolo Campo

Sono vicino alle popolazioni del Gargano e offro ai sindaci dei Comuni colpiti dall’alluvione ogni forma di sostegno e collaborazione istituzionale utile ad alleviare i disagi che ne sono derivati.

Rimarginare le ferite ambientali e infrastrutturali provocate da un fenomeno meteorologico tanto violento e imprevedibile dovrà essere tra le priorità della Regione Puglia, e non mancheranno il mio impegno e la mia determinazione a che ciò avvenga.

Questo, però, riguarda il presente. Per il futuro ciascuno di noi deve convincersi della necessità di modificare anche radicalmente il rapporto tra se stesso e l’ambiente in cui vive e opera. La Terra ci sta inviando segnali sempre più allarmanti, devastanti e tragici sui pericoli che corriamo a non modificare il nostro modo di costruire, produrre, consumare.

È uno sforzo culturale, economico e sociale enorme quello che dobbiamo compiere per alleggerire l’impronta ecologica lasciata ogni giorno da ciascuno di noi; eppure non abbiamo alternativa che compierlo questo sforzo per ridurre o, meglio ancora, prevenire l’impatto della natura sulle nostre vite.