Alluvione San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, non si segnalano feriti e dispersi. Le foto

Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Puglia stanno eseguendo sopralluoghi nella zona di San Marco in Lamis – San Giovanni Rotondo a seguito dell’evento alluvionale delle ultime ore. Si rilevano ingenti danni ma fortunatamente, al momento, non si segnalano feriti o dispersi. In allerta la Squadra Forre e UCRC (Unità Cinofile da Ricerca su Catastrofe) del Servizio Regionale Puglia.

Soccorso Alpino e Speleologico – Puglia