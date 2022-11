All’Unifg si parla di servizi alla persona con il Centro Clinico Ipsum

Anche quest’anno torna l’appuntamento con il convegno promosso dal Centro Clinico Ipsum dedicato ai servizi alla persona. “Pubblico e privato per la cura della persona: buone prassi per una collaborazione efficace” è il titolo dell’evento che si svolgerà il prossimo mercoledì 16 novembre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. Il convegno è stato fortemente voluto dalla psicologa, psicoterapeuta Paola Stroppa e dalla logopedista Marcella Ventura fondatrici del Centro Clinico IPSUM con sede a Foggia. L’evento è la risposta alle esigenze che ogni giorno le due professioniste avvertono nel loro lavoro: è sempre più stringente la necessità da parte delle persone di avere dei servizi che possano offrire loro una risposta completa. Una risposta che non finisce nello studio delle professioniste ma che deve arrivare anche da parte di Associazioni, Enti, Organizzazioni e Università. Per questo motivo ad ospitare il convegno è proprio l’Università di Foggia. Nutrita la partecipazione dei professionisti del mondo pubblico e privato operativi nell’ambito dei servizi alla persona che proveranno ad accendere il dibattito su un tema quanto mai attuale. Il parterre dei relatori infatti spazia da psicologi, pedagogisti, esponenti del mondo delle associazioni fino ai grafologi. Professionisti e operatori che seppur operanti in discipline diverse possono collaborare in un’ottica di sinergia che metta sempre al centro la persona, puntando a quell’evoluzione del territorio anche dal punto di vista dei servizi educativi e dell’assistenza. Prima ancora che studenti, genitori, pazienti le persone sono anche cittadini che come tali hanno diritto a ricevere assistenza e cura all’altezza delle nuove esigenze imposte dalla società.