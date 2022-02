All’Unifg i rettori di Puglia e Campania

L’Università di Foggia è la sede scelta per un incontro con i Rettori di Puglia e Campania che si terrà martedì 15 febbraio alle 10,30 presso la sala consiglio dell’Ateneo (via Gramsci – sesto piano).

La riunione sarà incentrata sui temi della legalità e della ricerca: saranno definite, inoltre, linee comuni sulle modalità di erogazione delle offerte formative nel secondo semestre dell’anno accademico in corso.

“La decisione condivisa dagli altri Rettori pugliesi e campani” – spiega il Rettore Pierpaolo Limone – “di svolgere la riunione all’Università di Foggia ha un significato ben preciso. Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà che la città sta vivendo, e affrontare proprio qui temi quali la legalità e la ricerca significa creare una connessione significativa con gli Atenei che sono vicini non solo geograficamente. Sulla legalità l’Università ha aperto, di fatto, un dibattito permanente e siamo incoraggiati dai progetti che stanno partendo direttamente dagli studenti. L’altro tema caldo riguarda la ricaduta pratica della ricerca: unita a una riflessione sull’erogazione dell’offerta formativa – che deve essere sempre più in linea con le specificità del territorio – sarà parte integrante delle sfide del Pnrr. Contiamo su questo importante momento di condivisione a seguito del quale occorrerà mettere in atto tutte quelle politiche atte a favorire sinergia e sviluppo”.