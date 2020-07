All’ombra del lampione di primo pomeriggio al Sud

Manfredonia – Usanze e modi di vita di paese… quando c’era l’abitudine di sedersi in quel quadrato , coperto da un pò di ombra – le persone anziane avevano la tendenza o modi fare …di stare seduti in estate tranquilli e beati in solitudine della calda città – che dominava le strade pieni di calore ; non sono mai riuscito a capire come riuscivano a coprirsi dall’ afa bollente – nel loro piccolo cantuccio – quasi tutti i pomeriggi a leggere i giornali – oppure dare da mangiare ai piccioni – di Piazza Duomo, la nostra meravigliosa Cattedrale – quando passavo di là spesso mi veniva da ridere , a guardare quell’immagine vera – dall’arterie profondamente cittadine – caratteristiche originarie del Sud.



Di Claudio Castriotta