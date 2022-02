Allerta meteo per vento, pioggia e neve

ALLERTA METEO

La Protezione Civile Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta GIALLA (per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; Nevicate: al di sopra di 500-700 m, in abbassamento fino a 200-300 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Puglia settentrionale; Vento: da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri) dalle ore 08:00 del 26/2/2022 e per le successive 24-36 ore.

Il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza a prestare attenzione.