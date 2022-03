Allerta massima per attacchi cyber russi in Italia, innalzare la protezione ed istruire il personale

All’allerta massima in Italia per i possibili attacchi cyber che dalla Russia potranno interessare l’Italia e tutti gli altri paesi che si stanno mostrando ostili alla scelta di colpire l’Ucraina. Oggi lo CSIRT (Computer Security Incident Response Team), ovvero l’organo di reazione rapida per la cybersicurezza in Italia, facente parte dell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), istituita nel giugno 2021, ha diramato un bollettino in cui prescrive regole e metodi per l’innalzamento delle misure di prevenzione e monitoraggio, in relazione alla crisi ucraina.

Tra i consigli per la sicurezza cyber c’è sicuramente un innalzamento di tutte le strutture di sicurezza digitale ed una istruzione del “fattore umano”, ovvero alla tutela e alla preparazione del personale materialmente coinvolto nell’uso dei sistemi, in altre parole le singole guardie che si trovano sulla merlatura o di guardia alle porte:

“Eseguire sessioni interne di istruzione per il proprio personale in particolare evidenziando i rischi connessi all’apertura di file e link ricevuti tramite sistemi di posta elettronica, sms, instant messaging.