Alle elezioni regionali il M5S in coalizione con la lista civica Puglia Futura

Laricchia: “Sì ad alleanze con i cittadini, non con i partiti”

Il Movimento 5 Stelle alle prossime regionali in Puglia si presenterà in coalizione con una lista civica. È questo il risultato della votazione che si è conclusa poche ore fa sulla piattaforma Rousseau. Sono state espresse complessivamente 1.505 preferenze, di cui 1179 SÌ (78.3 %) e 326 NO (21.7%).

“Sono felice – dichiara la consigliere regionale del M5S e candidata presidente alla Regione Puglia Antonella Laricchia – che i nostri attivisti abbiano detto sì alla mia proposta di correre con una lista civica per la cui composizione stiamo lavorando da tempo e abbiamo coinvolto tutti: portavoce comunali, parlamentari, europarlamentari, sindaci e consiglieri regionali, chiedendo a tutti di condividere quei contatti preziosi che spesso hanno arricchito le nostre proposte politiche nelle istituzioni.

La lista si chiamerà Puglia Futura e tutti i candidati, così come quelli della lista del MoVimento 5 Stelle, dovranno firmare il programma elettorale che presenteremo a breve e che abbiamo realmente scritto con i pugliesi in un anno di lavoro. Un impegno solenne a fare le cose insieme, a superare le differenze di carattere, di modi di porsi, quando si condividono i principi di base e cioè la visione della Puglia e la strategia per realizzarla. Abbiamo aperto anche alla possibilità di autocandidature che stanno continuando ad arrivare all’indirizzo listeciviche@antonellalaricchiapresidente.it. C’è grande entusiasmo del mondo agricolo, delle imprese, del sociale e dello sport. Chiamiamo persone con la fedina penale pulita, sconosciuti alle Procure per fatti contro la pubblica amministrazione, che siano dei punti di riferimento importanti nei loro ambiti, in cui hanno raccolto esperienze e si sono dedicati con amore e spirito di servizio agli altri. Chiediamo loro di raccontarci chi sono e cosa fanno in una lettera di presentazione. La selezione sarà serena, condivisa e nell’esclusivo interesse del potenziamento della squadra. Nessuna alleanza con i partiti ma solo con i cittadini che vogliono dare il loro contributo per cambiare la nostra regione”.

Comunicato Stampa